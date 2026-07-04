Yarnell Evacuations Due to Wildfire/YCSO

UPDATE 4-pm Yarnell is being evacuated. ZONES 2411, 2408, 2414 PLEASE LEAVE NOW.
UPDATE 2:55 PM – ZONES 2408 AND 2414 ARE ON GO STATUS. THIS INCLUDES AREAS NEAR MINA ROAD ON BOTH SIDES OF HWY 89. PLEASE EVACUATE, THE ROAD IS CLOSED A MILE SOUTH OF 89 AND MINA RD.
Traffic is being shut down at Mina rd and Hwy 89 please avoid the area.
Yavapai Sheriff Alert: 07/04/2026
There is a wildfire near HWY 89 & MM 276 near Yarnell. SET Status for YCU-2408, YCU-2411, YCU-2414. Gather essential supplies. Prepare to evacuate.