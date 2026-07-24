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Yavapai Broadcasting

YBC News

Extreme Heat Warning/Friday Storm Chances/5 Day Outlook

July 24, 2026 /

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